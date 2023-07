Zbirka Čebelica razveseljuje otroke že 70 let

Ljubljana, 19. julija - Ena najstarejših književnih zbirk in prva slikaniška v Sloveniji Čebelica letos praznuje 70 let. V zbirki za najmlajše bralce, ki jo je zasnovala slovita urednica Kristina Brenkova, je izšlo 471 knjižic. Ob knjigah manjšega formata - skupno število natisnjenih izvodov je preseglo šest milijonov - so zrasle številne generacije slovenskih otrok.