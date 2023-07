Na Cerkljanskem še vedno odpravljajo posledice torkovega vetroloma

Cerkno, 19. julija - Po hudem neurju prejšnji teden je Cerkljansko v torek zvečer prizadel še vetrolom, ki je podiral drevesa in odkrival strehe. Gasilci tudi danes pomagajo pri odstranjevanju podrtega drevja s cestišč in pokrivanju streh. Nekatere ceste so še vedno zaprte, so pri Občini Cerkno zapisali na spletni strani.