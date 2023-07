Občina Šoštanj hiti z odpravo posledic torkovega neurja

Šoštanj/Celje, 19. julija - V Občini Šoštanj hitijo z odpravo posledic torkovega neurja, saj je popoldne napovedana nova nevihta. Kot je na danes na novinarski konferenci povedal župan Šoštanja Boris Goličnik, jih je doletelo silovito neurje z dežjem in vetrom, ki je prišel s Slemena, preko Zavodnja in Topolšice. Veliko težav imajo predvsem v centru Šoštanja in Topolšici.