V Škofji Loki še zadnje priprave na začetek prenove Mestnega trga

Škofja Loka, 19. julija - V škofjeloški občini se intenzivno pripravljajo na začetek celovite prenove Mestnega trga in Klobovsove ulice. Pet milijonov evrov vredna dela bo izvajala Gorenjska gradbena družba. Prejšnji teden so opravili uvedbo izvajalca v delo, gradbena dela pa bodo potekala fazno in se bodo s pripravo začela v začetku avgusta.