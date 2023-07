V Vipavi jeseni paviljon Čebelji svet

Vipava, 29. julija - V Vipavi potekajo priprave na postavitev paviljona Čebelji svet, s katerim je Slovenija promovirala projekt razglasitve svetovnega dneva čebel in ki je del stalne razstave v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči na Dolenjskem. Rok za postavitev paviljona, za katerega bo skrbel vipavski TIC, je do konca septembra.