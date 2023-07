Priporočila za obvladovanje sovražnega govora predvsem na področju vzgoje in izobraževanja, preventive, medijev in spleta

Ljubljana, 19. julija - Strateški svet za preprečevanje sovražnega govora je vladi izdal priporočila za njegovo obvladovanje. Posebej so se posvetili področjem vzgoje in izobraževanja, preventivi, kaznovalno-pravnemu odzivu, medijem in spletu. Poudarjajo tudi pomen spoštljive komunikacije vladajočih, tudi na spletu, ki postavljajo standard celotni družbi.