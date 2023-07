Po torkovem neurju številni brez elektrike

Ljubljana/Slovenj Gradec/Celje/Maribor/Tolmin, 19. julija - Po torkovem neurju z močnim vetrom, ki je podiral drevesa, so številni ostali brez elektrike, delavci elektro podjetij pa so tudi ponoči odpravljali prekinitve. Velik izpad dobave elektrike je bil na območjih Elektra Maribor in Elektra Ljubljana. Na območju Elektra Celje je brez elektrike še nekaj manj kot 700 odjemalcev.