Metliški policisti prijeli tatu s kopališča pri Vinici

Metlika, 19. julija - V ponedeljek so bili policisti obveščeni o tatvini na kopališču ob Kolpi, kjer je mladoletnik izkoristil krajšo odsotnost dveh oškodovank, jima odtujil torbici z osebnimi predmeti in ju oškodoval za okoli 3000 evrov. Metliški policisti so tatu naslednji dan izsledili in ga kazensko ovadili, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.