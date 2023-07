Neurje pustošilo tudi na Hrvaškem in v BiH

Zagreb/Sarajevo, 19. julija - Neurje z močnim vetrom, ki je v torek popoldne in zvečer pustošilo po severu Italije, v Avstriji in Sloveniji, je v večernih in nočnih urah prizadelo tudi dele Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Najhuje je bilo na območju Varaždina in Karlovca, kjer je veter odkrival strehe in ruval drevesa. Podobno je bilo v BiH, kjer so zabeležili 21.500 strel.