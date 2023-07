Po smrtonosnem trčenju jahte in ribiške ladje pri Murterju pridržali kapitana jahte

Šibenik, 19. julija - Po ponedeljkovem trčenju motorne jahte in ribiške ladje pri hrvaškem otoku Murter, v katerem je umrla ena oseba, so policisti pridržali 51-letnega kapitana jahte. V nesreči je bilo poškodovanih več oseb, jahta pa je potonila. To je bilo peto trčenje plovil na Jadranu v letošnjem letu.