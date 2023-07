Hudo neurje prizadelo tudi Avstrijo

Dunaj, 19. julija - Hudo neurje je v torek pustošilo tudi v Avstriji, zlasti na Tirolskem, Solnograškem, Štajerskem in Koroškem. Močno deževje, toča in veter so ohromili cestni in železniški promet, ruvali drevesa in odkrivali strehe. Brez elektrike je ostalo več kot 20.000 gospodinjstev. Skupno so gasilci posredovali okoli šeststokrat. Ena oseba je bila poškodovana.