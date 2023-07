Ameriški vojak po pobegu čez mejo pridržan v Severni Koreji

Seul/Washington, 19. julija - 23-letni ameriški vojak Travis King je v torek med turističnim ogledom območja skupnega nadzora na meji med Južno in Severno Korejo brez dovoljenja vstopil v to državo, kjer so ga pridržali. Pred tem je pobegnil z letališča, od koder naj bi odletel v ZDA, južnokorejski uradniki pa so povedali, da je bil šele minuli teden izpuščen iz zapora v Seulu.