Evropske borze uvodoma z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 19. julija - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodu današnjega trgovanja dvignili nad gladino in tako nadaljevali trend, ki so ga v torek začrtali vlagatelji na Wall Streetu, danes pa so mu sledili tudi na azijskih borzah. V Londonu je rast indeksa dodatno spodbudila novica o umiritvi junijske inflacije na Otoku na 7,9 odstotka.