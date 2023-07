Vreme: Večinoma sončno

V četrtek bo sprva deloma jasno, popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v severni Sloveniji. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes popoldne, zvečer in v noči na četrtek so pričakovana krajevna neurja s točo, sunki vetra in močnimi nalivi. Predvsem na Primorskem bo danes sredi dneva in popoldne še velika toplotna obremenitev.

Obeti: V petek in soboto kaže na spremenljivo vreme s pogostimi krajevnimi plohami in nevihtami.

Vremenska slika: Hladna fronta je dosegla Alpe, pred njo z jugozahodnim vetrom nad naše kraje doteka zelo topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma sončno. Predvsem v krajih severno od nas bodo že zjutraj nastajale krajevne plohe in nevihte, popoldne pa bodo v sosednji Avstriji in na severu Italije nastale močnejše nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi nad sosednje pokrajine Madžarske in severovzhodne Hrvaške.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev narasla. Pred nevihtami bo sredi dneva in popoldne po nižinah večjega dela Slovenije tudi velika toplotna obremenitev. V četrtek bo obremenitev popustila.