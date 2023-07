Azijska razvojna banka znižala napoved inflacije za razvijajoče se države

Manila, 19. julija - Azijska razvojna banka (ADB) je znižala napoved inflacije za razvijajoče se azijske države na 3,6 odstotka, potem ko je aprila napovedovala 4,2-odstotno inflacijo. Cene hrane in goriva so se umirile, sprostila so se ozka grla v dobavnih verigah, prav tako so se začeli kazati učinki zviševanja obrestnih mer, so nanizali v ADB.