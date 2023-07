Močno neurje z vetrom pustošilo tudi na Celjskem in v Zasavju

Celje, 19. julija - Na Celjskem in v Zasavju je v torek zvečer med neurjem pihal močan veter, ki je odkril ali poškodoval strehe na več stanovanjskih hišah, gospodarskih poslopjih in na domu starejših občanov. Podrtih je tudi nekaj električnih drogov, zaradi česar je motena dobava električne energije. Na terenu so gasilci, poroča uprava za zaščito in reševanje.