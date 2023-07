Na Koroškem vnovič podiralo drevesa, zaprtih več lokalnih cest

Črna na Koroškem/Dravograd, 19. julija - Že tretjič v zadnjem tednu dni je tudi v torkovem neurju na Koroškem veter ruval in podiral drevesa, tokrat največ v občinah Črna na Koroškem, Mežica in Prevalje. Gasilci so vnovič na terenu, saj je zaradi podrtih dreves zaprtih več lokalnih cest, mnogi so brez elektrike, med drugim v Črni, ponekod je veter poškodoval tudi strehe.