Zaradi torkovega neurja na varno evakuirali 253 ljudi

Ljubljana, 19. julija - V torek pozno popoldne je večji del Slovenije zajelo neurje z močnim vetrom, dežjem ter udari strel. V občinah Kostel Kranjska Gora in Brežice so gasilci na varno evakuirali 253 ljudi, ki so taborili na prostem, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.