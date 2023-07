Fink: Razlike na kronometru so bile neverjetne

Albertville, 19. julija - Torkova vožnja na čas na dirki po Franciji je tehtnico v borbi za skupno zmago med Dancem Jonasom Vingegaardom in Slovenskim asom Tadejem Pogačarjem prevesila v prid Skandinavca. Časovna razlika med njima, pa tudi razlike do drugih kolesarjev, so presenetile marsikaterega poznavalca. Med njimi tudi direktorja dirke po Sloveniji Bogdana Finka.