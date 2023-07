Močna neurja po državi znova odkrivala strehe in podirala drevesa

Ljubljana, 18. julija - Večji del Slovenije je drevi prešla močna nevihtna fronta. Močni sunki vetra, ki so ponekod dosegali nad 100 kilometrov na uro, so po državi podirali drevesa in odkrivali strehe, med drugim na območju Celja, Laškega, Rogaške Slatine in Slovenskih Konjic. Brez električne energije je v različnih delih države več tisoč odjemalcev.