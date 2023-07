New York, 18. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so se v torek zvišale, Dow Jones pa je napredoval že sedmo sejo zapored, saj so solidni bančni zaslužki pomagali podaljšati rast trga, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.