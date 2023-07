Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (18. 7.)

Ljubljana, 18. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o 250 kilogramski neeksplodirani letalski bombi iz časa druge svetovne vojne, ki so jo v našli delavci, ki so delali ob železnici nedaleč od železniške postaje v Novi Gorici v bližini slovensko-italijanske državne meje. Zaradi nevarnega predmeta pa bo območje, kjer bodo bombo deaktivirali, zaprto.