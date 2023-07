Kitajski obrambni minister sprejel Henryja Kissingerja

Peking, 18. julija - Kitajski obrambni minister Li Shangfu se je danes v Pekingu srečal z nekdanjim ameriškim državnim sekretarjem Henryjem Kissingerjem. 100-letni Kissinger je bil državni sekretar in svetovalec za nacionalno varnost v vladi predsednika Richarda Nixona in ključna osebnost za navezavo diplomatskih odnosov med ZDA in Kitajsko leta 1971.