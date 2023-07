Močna nevihta se pomika proti Dolenjski, Kočevski in Beli krajini

Ljubljana, 18. julija - Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) se močna nevihta iznad osrednje Slovenije pomika proti Dolenjski, Kočevski in Beli krajini. Vremenoslovci tudi v tem delu države pričakujejo zelo močne sunke vetra, točo in močne nalive. Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki, opozarjajo. V severni in vzhodni Sloveniji medtem nevihte slabijo.