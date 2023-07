V Sloveniji tudi danes napovedana neurja

Ljubljana, 19. julija - Slovenijo je v torek prešla obsežna nevihtna linija. Veter je podirali drevesa in odkrivali strehe, v nekaterih delih države je bilo zvečer brez električne energije več tisoč odjemalcev. Kako obsežna je škoda torkovih neurij, bo bolj znano danes. Za popoldne in zvečer pa so napovedana nova neurja s točo, vetrom in močnimi nalivi.