Von der Leyen prepričana v trgovinski dogovor z Mercosurjem v prihodnjih mesecih

Bruselj, 18. julija - Predsednica Evropske komisije je po vrhu EU in Skupnosti latinskoameriških in karibskih držav (CELAC) izrazila prepričanje, da bosta EU in južnoameriški trgovinski blok Mercosur pogajanja o trgovinskem sporazumu sklenila v prihodnjih mesecih. Cilj je, da bi to storili najkasneje do konca leta.