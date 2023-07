Arso zaradi neviht izdal rdeče opozorilo za vso državo

Po podatkih Arsa se je nevihtna linija razdelila na dva dela. Vzhodni del se giblje v pasu med Celjem in Mariborom, ta bo kmalu zapustil Slovenijo, poročajo.

Zahodni del nevihtne linije pa se je iznad severne Primorske pomaknil nad Notranjsko, osrednjo Slovenijo in bo dosegel tudi jugovzhod države. Vremenoslovci pričakujejo zelo močne sunke vetra, krajevno točo in močne nalive. Tudi drugod po državi bo zapihal nevihtni piš, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Veter je po državi podiral drevesa in odkrival strehe. Po podatkih Arsa je na Kredarici pihal s hitrostjo 130 kilometrov na uro, na Uršlji gori 94 kilometrov na uro, v Celju pa je veter dosegel hitrost 80 kilometrov na uro.

Zaradi padavin lahko narastejo hudourniški vodotoki, so še opozorili na upravi za zaščito in reševanje.