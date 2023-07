Domžalčani na Malti uprizorili prvovrsten preobrat, v podaljšku pa končali evropsko pot

Birkirkara, 18. julija - Nogometaši Domžal so na povratni tekmi 1. kroga kvalifikacij evropske konferenčne lige v gosteh nadoknadili visok zaostanek s prve domače tekme proti malteškemu Balzanu, ko so izgubili z 1:4. Redni del so zaključili z vodstvom 3:0 in si izborili 30-minutni podaljšek, napredovanje pa jim je preprečil Brazilec Fausto z golom v 94. minuti.