Vingegaard za več kot minuto in pol hitrejši od Pogačarja

Ljubljana/Albertville, 18. julija - Danski as Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) je zmagovalec 16. etape na kolesarski dirki po Franciji. V vožnji na čas od Passyja do Comblouxa (22,4 km) je 26-letnik za 1:38 minute ugnal drugouvrščenega slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja (UAE Team Emirates) in izdatno povišal prednost v skupnem seštevku.