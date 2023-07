Uprava RS za zaščito in reševanje poziva vse, ki kampirajo na severu države, naj se pred nevihto umaknejo na varno

Ljubljana, 18. julija - Uprava RS za zaščito in reševanje opozarja, naj se vsi, ki preživljajo čas na prostem - bodisi kampirajo ali šotorijo, čim prej, zlasti pa med 18. in 21. uro, umaknejo v varno zavetje. Nevihtni sistem z močnim vetrom in točo se namreč pomika proti Sloveniji. Arso je za sever države sicer izdal rdeče opozorilo.