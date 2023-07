Premier Golob se bo seznanil s priporočili strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora

Ljubljana, 19. julija - Strateški svet za preprečevanje sovražnega govora bo premierja Roberta Goloba seznanil s sprejetimi priporočili. Člani sveta pod vodstvom Nike Kovač so na 22 straneh pripravili 57 priporočil. Razdelili so jih v šest sklopov, in sicer splošna priporočila, vzgoja, izobraževanje in mladina, preventiva, kaznovalno-pravni odziv, mediji in splet.