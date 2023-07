Trump v preiskavi dogodkov po volitvah leta 2020 pričakuje obtožnico in aretacijo

New York, 18. julija - Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je danes na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil, da je od urada posebnega tožilca Jacka Smitha v nedeljo zvečer dobil obvestilo, da je tarča preiskave napada njegovih privržencev na zvezni kongres 6. januarja 2021. Dodal je, da to "najverjetneje pomeni aretacijo in obtožnico".