Vlada gradnjo enote Doma upokojencev Domžale v Moravčah uvrstila v načrt razvojnih programov

Ljubljana/Moravče, 18. julija - Vlada je na današnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve v načrt razvojnih programov za obdobje 2023 - 2026 uvrstila gradnjo enote Doma upokojencev Domžale v Moravčah. Z gradnjo enote bodo zagotovljene kapacitete za 78 uporabnikov v institucionalnem varstvu, devet začasnih namestitev in šest mest v dnevnem varstvu, so sporočili z vlade.