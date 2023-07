Morgan Stanley tudi zaradi odpuščanj zabeležil nižji dobiček

New York, 18. julija - Ameriška investicijska banka Morgan Stanley je v drugem četrtletju dobiček znižala za 13 odstotkov na 2,18 milijarde dolarjev (1,94 milijarde evrov). Padec je posledica slabšega poslovanja z vrednostnimi papirji in stroškov ob odpuščanjih. Prihodki banke so medtem porasli za dva odstotka na 13,46 milijarde dolarjev (11,98 milijarde evrov).