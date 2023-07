Šest Slovencev v Milanu v boj z elito sabljanja

Milano, 21. julija - Lombardijska prestolnica bo med 22. in 30. julijem gostila najboljše sabljačice in sabljače na svetu. V drugem največjem italijanskem mestu se bo v boj z mednarodno elito spustilo šest slovenskih sabljačev. V meču bodo nastopili Jan Bidovec, Brin Božič, Jan Golobič in Timon Grubar, v sablji pa Peter Krajnc in Tei Zaviršek Žorž.