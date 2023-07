Vrh EU-CELAC ob nestrinjanju Nikaragve izrazil zaskrbljenost zaradi vojne v Ukrajini

Bruselj, 18. julija - Voditelji držav članic EU ter Skupnosti latinskoameriških in karibskih držav (CELAC) so v skupni izjavi izrazili globoko zaskrbljenost zaradi vojne v Ukrajini, pri čemer Rusije niso omenili. S tem se od 60 držav ni strinjala zgolj Nikaragva. Obenem so se zavzeli za okrepitev odnosov, odslej se bodo sestajali na dve leti.