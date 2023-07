Našim krajem se približujejo močnejše nevihte in krajevna neurja

Ljubljana, 18. julija - Vročina se počasi poslavlja, kljub temu pa bo danes in v sredo predvsem v južni polovici države še vedno velika toplotna obremenitev. Ozračje je zelo soparno, bližina vremenske fronte pa predstavlja dodaten sprožilec za burnejše vremensko dogajanje. Za danes in sredo velja oranžno opozorilo za močnejše nevihte in krajevna neurja.