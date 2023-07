Ljubljanska borza: Indeks ob odstotek vrednosti

Ljubljana, 18. julija - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je dan zaključil en odstotek pod izhodiščno vrednostjo. Borzni posredniki so sklenili za 1,41 milijona evrov poslov, od česar je na Krkine delnice odpadla več kot polovica. Delnice farmacevta so se pocenile za pet odstotkov in tako potisnile indeks pod gladino.