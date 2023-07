V Piranu zaradi prezasedenosti parkirišč prekinili izdajo novih abonmajev

Piran, 18. julija - Javno podjetje Okolje Piran in Občina Piran sta zaradi prezasedenosti parkirišč v Piranu in na Fornačah ustavila izdajanje novih abonmajev. Ob tem so v začetku meseca piranski svetniki na redni seji potrdili podražitev parkirnin v Fiesi in na Arzah, so zapisali v sporočilu za javnost.