Nemška medijska skupina ProSieben namerava ukiniti 400 delovnih mest

Berlin, 18. julija - Nemška medijska skupina ProSiebenSat.1 namerava letos ukiniti 400 delovnih mest, kar pomeni približno desetino v zabavnem programu in v holdinški družbi, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa danes sporočili iz skupine. Preoblikovanje poslovanja so sicer napovedali že lani po prevzemu platforme za pretočne vsebine Joyn.