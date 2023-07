WMO opozarja na nadaljevanje vročine v prihodnjih dneh

Ženeva, 18. julija - Visoke temperature na severni polobli bodo vztrajale in se ponekod še okrepile, je danes posvarila Svetovna meteorološka organizacija (WMO). Svet bi se moral pripraviti na vse bolj intenzivne vročinske valove, so dodali v luči vročine, ki trenutno pesti tudi Sredozemlje, in kot posebno nevarnost za zdravje izpostavili visoke nočne temperature.