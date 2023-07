V švicarskih Alpah izbruhnil gozdni požar

Ženeva, 18. julija - V gozdu nad vasjo Bitsch v švicarskem kantonu Valais je v ponedeljek izbruhnil obsežen požar. Z njim se spopada približno 150 gasilcev, so danes sporočile službe za nujno pomoč in opozorile, da požar še vedno ni pod nadzorom. O morebitnih žrtvah in poškodovanih za zdaj ne poročajo, doslej pa so evakuirali že več kot 200 vaščanov.