Postojna, 18. julija - Policisti so v ponedeljek v Rakitniku ustavili in oglobili 40-letno nemško državljanko. Obveščeni so bili namreč, da na cesti pri Drskovčah proti Pivki neznanci iz kombija nemških registrskih tablic mečejo črne vrečke s smeti, so sporočili s Policijske uprave Koper.