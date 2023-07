26-letnik brez vozniškega dovoljenja z objestno vožnjo ogrožal druge udeležence prometa

Maribor, 18. julija - V Mariboru je 26-letni voznik osebnega avtomobila v ponedeljek storil več prometnih prekrškov in ogrožal druge udeležence prometa. Prevozil je več rdečih luči, vozil po nasprotnem pasu in nepravilno prehiteval. Ko so ga policisti uspeli ustaviti, so ugotovili, da je brez vozniškega dovoljenja, so sporočili s Policijske uprave Maribor.