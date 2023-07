V Grčiji gasilci nadaljujejo boj s požari pri Atenah

Atene, 18. julija - Gasilci v Grčiji danes nadaljujejo boj s tremi požari, ki so izbruhnili blizu Aten in ki so številne prebivalce zlasti obalnih kraljev prisilili k umiku z domov. Najhujši požar trenutno divja v gozdovih na območju Dervenohorije, približno 50 kilometrov severno od grške prestolnice. V določeni meri je gasilcem sicer ogenj uspelo spraviti pod nadzor.