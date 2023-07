Na Štajerskem po neurju prejšnji teden večinoma spet nemotena oskrba z elektriko

Maribor, 18. julija - V severovzhodni Sloveniji so odpravili večino motenj v oskrbi z električno energijo, ki jih je povzročilo neurje prejšnji teden. Danes zjutraj je bilo brez napajanja le še nekaj odjemalcev, ki so praviloma bolj oddaljeni od transformatorskih postaj in katerih omrežje poteka skozi gozd, so danes za STA povedali v družbi Elektro Maribor.