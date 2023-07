V Izoli prvi od treh večerov festivala Isola in musica

Izola, 18. julija - Z nastopom domačina Rudija Bučarja z Bando se bo drevi začel 11. festival Isola in musica. Namenjen je promociji italijanske narodne skupnosti in njenemu vključevanju v kulturno ter turistično ponudbo. V sredo bo nastopil kantavtor iz Genove Francesco Baccini z akustičnim triom, v petek pa tolkalec in pevec iz Neaplja Tony Esposito.