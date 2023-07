Policisti pri prevozu migrantov zasačili državljana Romunije in Hrvaške

Čatež ob Savi, 18. julija - Policisti so v ponedeljek zvečer na območju Čateža ob Savi ustavili 50-letnega državljana Romunije, ki je prevažal pet državljanov Turčije, ki so na nezakonit način vstopili v Slovenijo. Prav tako so na Obrežju ustavili 36-letnega državljana Hrvaške, ki je prevažal štiri državljane Iraka, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.