Ponedeljek najbolj vroč dan letošnjega poletja v Sloveniji

Ljubljana, 18. julija - Ponedeljek je bil najbolj vroč dan letošnjega poletja. V Dobličah pri Črnomlju se je ogrelo do 37,2 stopinje Celzija, tudi v Metliki je bila podobna temperatura, na Dolenjskem so izmerili okoli 36 stopinj, v Ljubljani stopinjo manj, je za STA danes povedal dežurni meteorolog na Arsu Blaž Šter. Ponekod so imeli tudi tropsko noč.