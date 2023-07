Na Goriškem se začenja festival Glasbe sveta

Nova Gorica/Gorica, 18. julija - S koncertom slovenskih predstavnikov imaginarnega folka Širom in francoskimi raziskovalci mediteranskega in sicilijanskega soula Crimi se danes ob 21. uri začenja festival Glasbe sveta, ki bo goriško čezmejno območje povezoval do 28. julija. Dvanajsta edicija čezmejnega festivala glasbenih raznolikosti bo letos še dodatno obogatena.